Оккупанты обустроили госпиталь для раненых в роддоме Луганска, в Мелитополе — в детском санатории — Генштаб 13 декабря, 07:12 Оккупанты обустраивают госпитали для раненых в роддомах и санаториях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях для лечения своих раненых.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 13 декабря.

В городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.

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А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория.

Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из РФ, отметили в Генштабе.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на Запорожском направлении оккупанты несут огромные потери. В городе переполнен морг, поэтому некуда везти гражданских.