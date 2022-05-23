«Изнасиловали восьмилетнюю девочку». Оккупанты обсуждали, какие зверства армия РФ совершает в Украине — перехват ГУР

23 мая, 17:10
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В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:ГБР)

В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:ГБР)

Двое военных так называемой «ДНР» обсуждали зверства российской армии в Украине, которые те совершают с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом стало известно из нового перехвата разговора оккупантов, которое Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало в Telegram.

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«Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. „Отжали“ у кого-то заправку. У людей забирали топливо, из-за этой заправки продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов», — сказал оккупант.

https://www.youtube.com/embed/xTbBn-muegE

Затем «ДНРовец» предупредил своего собеседника, чтобы тот был более осторожным. Также тот не может понять, почему он участвует в российской спецоперации.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ДНР Разведка Оккупант Перехват Военные преступления РФ Война России против Украины

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