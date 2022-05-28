Оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области, есть раненые

28 мая, 21:06
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Один из российских снарядов пробил крышу и залетел в кухню (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

Один из российских снарядов пробил крышу и залетел в кухню (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

В субботу, 28 мая, российские войска обстреляли Золочев (Харьковская область). В результате ранены два человека. Следственный отдел управления СБУ начал досудебное расследование обстрелов.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, обстрел Золочева Богодуховского района произошел около 14:00.

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«Вражеские снаряды упали среди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался. В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=372769651551091&set=a.286067396887984
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины Золочев

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