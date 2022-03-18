Российские оккупанты обстреляли Житомирскую область, есть разрушения — фото

18 марта, 10:49
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Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и села (Фото:ГСЧС)

Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и села (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Житомирскую область.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заявили, что в четверг, 17 марта в селе Яблоновка Коростенского района в результате артиллерийского обстрела разрушены два частных жилых дома и повреждены еще два здания.

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Погибших и травмированных нет.

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В пятницу, 18 марта в селе Залесье Коростенского района враг повредил в двух частных домах жилой дом и хозяйственное здание. Еще одно хозяйственное сооружение в результате обстрелов было разрушено с последующим возгоранием. Погибших и травмированных людей нет

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   ГСЧС Житомирская область Война России против Украины

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