«Бьют ежедневно». Оккупанты обстреляли жилые районы Славянска 7 июля, 19:05 Оккупанты обстреляли Славянск, 7 июля (Фото:Скриншот видео Павел Кириленко via Facebook)

Российско-оккупационные войска 7 июля еще раз обстреляли город Славянск Донецкой области, в результате чего пострадал по крайней мере один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Славянск снова под российским обстрелом. Известно об одном раненом человеке», — написал глава ОВА.

Видео дня

Кириленко отметил, что россияне бьют по Славянску ежедневно уже почти неделю, «и каждый раз — по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре».

«Я в магазине была. Вспышка какая-то огневая была. Пошел один „бах“, начало трещать все, осколки полетели, пошел второй (взрыв — ред.). Я убежала за холодильник, потом в туалет. Переждала, оно там еще что-то бахало на улице», — рассказала очевидица.

Глава Донецкой ОВА призвал местных жителей эвакуироваться.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.