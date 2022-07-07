«Бьют ежедневно». Оккупанты обстреляли жилые районы Славянска

7 июля, 19:05
Оккупанты обстреляли Славянск, 7 июля (Фото:Скриншот видео Павел Кириленко via Facebook)

Оккупанты обстреляли Славянск, 7 июля (Фото:Скриншот видео Павел Кириленко via Facebook)

Российско-оккупационные войска 7 июля еще раз обстреляли город Славянск Донецкой области, в результате чего пострадал по крайней мере один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Славянск снова под российским обстрелом. Известно об одном раненом человеке», — написал глава ОВА.

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Кириленко отметил, что россияне бьют по Славянску ежедневно уже почти неделю, «и каждый раз — по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре».

https://www.youtube.com/watch?v=yQp5XNAQKbQ

«Я в магазине была. Вспышка какая-то огневая была. Пошел один „бах“, начало трещать все, осколки полетели, пошел второй (взрыв — ред.). Я убежала за холодильник, потом в туалет. Переждала, оно там еще что-то бахало на улице», — рассказала очевидица.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/562981288874239/

Глава Донецкой ОВА призвал местных жителей эвакуироваться.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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