Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова

6 июня, 01:09
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Обстрелы в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Обстрелы в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Российские военные в очередной раз начали обстрелы жилых районов Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра», — написал он.

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Глава ОВА призвал жителей города и района не выходить с укрытием и не игнорировать сигналы тревоги.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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