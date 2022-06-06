Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова 6 июня, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Российские военные в очередной раз начали обстрелы жилых районов Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра», — написал он.

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Глава ОВА призвал жителей города и района не выходить с укрытием и не игнорировать сигналы тревоги.

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