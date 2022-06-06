Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова
Обстрелы в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)
Российские военные в очередной раз начали обстрелы жилых районов Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра», — написал он.
Глава ОВА призвал жителей города и района не выходить с укрытием и не игнорировать сигналы тревоги.
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