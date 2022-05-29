Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева: есть пострадавшие 29 мая, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили по жилому кварталаму Николаева (Фото:Александр Сенкевич/facebook.com)

Утром 29 мая российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он у себя в Telegram.

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Накануне оккупационная армия РФ открыла огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего погиб один человек, еще шесть были ранены.

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