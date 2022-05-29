Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева: есть пострадавшие

29 мая, 12:02
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Оккупанты ударили по жилому кварталаму Николаева (Фото:Александр Сенкевич/facebook.com)

Оккупанты ударили по жилому кварталаму Николаева (Фото:Александр Сенкевич/facebook.com)

Утром 29 мая российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он у себя в Telegram.

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Накануне оккупационная армия РФ открыла огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего погиб один человек, еще шесть были ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Александр Сенкевич Война России против Украины

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