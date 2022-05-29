Оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева: есть пострадавшие
Оккупанты ударили по жилому кварталаму Николаева (Фото:Александр Сенкевич/facebook.com)
Утром 29 мая российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева.
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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он у себя в Telegram.
Накануне оккупационная армия РФ открыла огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего погиб один человек, еще шесть были ранены.
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