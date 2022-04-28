Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными снарядами

28 апреля, 18:18
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Обстреливали город из реактивной системы залпового огня «Смерч» (Фото:Дмитрий Плетенчук)

Обстреливали город из реактивной системы залпового огня «Смерч» (Фото:Дмитрий Плетенчук)

В ночь на 28 апреля оккупанты обстреляли один из районов Николаева запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает пресс-офицер Николаевской военной администрации Дмитрий Плетенчук, передает Суспильне.

Обстреливали город из реактивной системы залпового огня « Смерч».

Видео дня

«В результате обстрела повреждены десятки домохозяйств, автомобили и частные магазины. Кассетные боеприпасы падали на детские площадки, территорию учебных заведений и детский сад», — сообщил Дмитрий Плетенчук.

По состоянию на 16:40 информация о пострадавших уточняется.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Николаев Война России против Украины

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