Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными снарядами 28 апреля, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Обстреливали город из реактивной системы залпового огня «Смерч» (Фото:Дмитрий Плетенчук)

В ночь на 28 апреля оккупанты обстреляли один из районов Николаева запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает пресс-офицер Николаевской военной администрации Дмитрий Плетенчук, передает Суспильне.



Обстреливали город из реактивной системы залпового огня « Смерч».

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«В результате обстрела повреждены десятки домохозяйств, автомобили и частные магазины. Кассетные боеприпасы падали на детские площадки, территорию учебных заведений и детский сад», — сообщил Дмитрий Плетенчук.

По состоянию на 16:40 информация о пострадавших уточняется.

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