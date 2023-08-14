Оккупанты днем обстреляли жилые кварталы Херсона и область

14 августа, 20:30
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Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская облпрокуратура)

Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская облпрокуратура)

В понедельник утром, 14 августа, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и населенные пункты области. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура.

Оккупанты попали в частные дома в результате чего пострадали четверо гражданских лиц, двое из них госпитализированы.

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Также повреждены дома, хозяйственные постройки.

Россияне практически ежедневно обстреливают Херсонскую область, убивая мирных жителей и разрушая дома.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Военные преступления РФ Война России против Украины

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