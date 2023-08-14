Оккупанты днем обстреляли жилые кварталы Херсона и область
Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская облпрокуратура)
В понедельник утром, 14 августа, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и населенные пункты области. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура.
Оккупанты попали в частные дома в результате чего пострадали четверо гражданских лиц, двое из них госпитализированы.
Также повреждены дома, хозяйственные постройки.
Россияне практически ежедневно обстреливают Херсонскую область, убивая мирных жителей и разрушая дома.