Оккупанты днем обстреляли жилые кварталы Херсона и область 14 августа, 20:30 Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонская облпрокуратура)

В понедельник утром, 14 августа, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и населенные пункты области. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура.

Оккупанты попали в частные дома в результате чего пострадали четверо гражданских лиц, двое из них госпитализированы.

Видео дня

Также повреждены дома, хозяйственные постройки.

Россияне практически ежедневно обстреливают Херсонскую область, убивая мирных жителей и разрушая дома.