Минимум 10 погибших. Оккупанты обстреляли завод в Авдеевке — глава Донецкой ОВА

3 мая, 18:56
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Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что россияне точно знали, куда целились (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что россияне точно знали, куда целились (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«По меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых — таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры — оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше», — пишет он в Telegram.

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Кириленко подчеркнул, что россияне точно знали, куда целились, а рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Позже в Группе Метинвест сообщили, что в результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, около 20 получили тяжелые ранения. В настоящее время раненым оказывают всю необходимую помощь в Авдеевской городской больнице. О состоянии пострадавших информация будет обновляться.

«Метинвест выражает соболезнования семьям погибших. Компания предоставит необходимую поддержку и материальную помощь семьям всех пострадавших сотрудников», — сообщили в пресс-службе компании.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Авдеевка Война в Украине

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