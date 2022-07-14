Войска РФ обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, ударили по многоэтажкам и гражданской инфраструктуре
Россия обстреляла Запорожскую область (Фото:t.me/zoda_gov_ru)
В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли удар кассетными снарядами по многоэтажным домам и гражданской инфраструктуре поселка Степногорск, Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
В ведомстве заявили, что разрушена местная амбулатория семейной медицины.
Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей.
Оккупанты ударили по Запорожью днем 13 июля. В городе было зафиксировано два прилета вражеских ракет.
В результате пострадали 14 человек.
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