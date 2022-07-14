Войска РФ обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, ударили по многоэтажкам и гражданской инфраструктуре 14 июля, 10:40 Россия обстреляла Запорожскую область (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли удар кассетными снарядами по многоэтажным домам и гражданской инфраструктуре поселка Степногорск, Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что разрушена местная амбулатория семейной медицины.

Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей.

Видео дня

Оккупанты ударили по Запорожью днем 13 июля. В городе было зафиксировано два прилета вражеских ракет.

В результате пострадали 14 человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.