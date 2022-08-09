Разрушены частные дома и квартиры. Войска РФ обстреляли Запорожскую область из артиллерии — фото 9 августа, 13:44 Дом после обстрела (Фото:zp.npu.gov.ua)

Российские оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру Запорожской области, в результате были разрушены частные дома и квартиры мирного населения.

Об этом сообщает областная полиция.

Раненые граждане были госпитализированы.

В понедельник, 8 августа, в полицию поступило 12 сообщений о вооруженной агрессии армии РФ против мирного населения области. За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в Орехове и селе Новояковловка Ореховского района.

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Фото: zp.npu.gov.ua/

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Правоохранители заявили, что местные жители сообщили о разрушенных приусадебных участках, гараже с автомобилями и других хозяйственных строениях. Также повреждены в результате вооруженной агрессии квартиры.

По фактам вооруженных преступлений сотрудники полиции собрали необходимые материалы и передали их в УСБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины Нарушение законов и обычаев войны.



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