Разрушены частные дома и квартиры. Войска РФ обстреляли Запорожскую область из артиллерии — фото

9 августа, 13:44
Дом после обстрела (Фото:zp.npu.gov.ua)

Дом после обстрела (Фото:zp.npu.gov.ua)

Российские оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру Запорожской области, в результате были разрушены частные дома и квартиры мирного населения.

Об этом сообщает областная полиция.

Раненые граждане были госпитализированы.

В понедельник, 8 августа, в полицию поступило 12 сообщений о вооруженной агрессии армии РФ против мирного населения области. За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в Орехове и селе Новояковловка Ореховского района.

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zp.npu.gov.ua/
Фото: zp.npu.gov.ua/
zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua
zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua
zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua
zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

Правоохранители заявили, что местные жители сообщили о разрушенных приусадебных участках, гараже с автомобилями и других хозяйственных строениях. Также повреждены в результате вооруженной агрессии квартиры.

По фактам вооруженных преступлений сотрудники полиции собрали необходимые материалы и передали их в УСБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины Нарушение законов и обычаев войны.

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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