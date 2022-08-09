Разрушены частные дома и квартиры. Войска РФ обстреляли Запорожскую область из артиллерии — фото
Дом после обстрела (Фото:zp.npu.gov.ua)
Российские оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру Запорожской области, в результате были разрушены частные дома и квартиры мирного населения.
Об этом сообщает областная полиция.
Раненые граждане были госпитализированы.
В понедельник, 8 августа, в полицию поступило 12 сообщений о вооруженной агрессии армии РФ против мирного населения области. За прошедшие сутки под артиллерийский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры в Орехове и селе Новояковловка Ореховского района.
Правоохранители заявили, что местные жители сообщили о разрушенных приусадебных участках, гараже с автомобилями и других хозяйственных строениях. Также повреждены в результате вооруженной агрессии квартиры.
По фактам вооруженных преступлений сотрудники полиции собрали необходимые материалы и передали их в УСБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины Нарушение законов и обычаев войны.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.