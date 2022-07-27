Войска РФ обстреляли Запорожскую область, разрушены объекты гражданской инфраструктуры

27 июля, 11:46
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В течение вторника, 26 июля, войска РФ обстреливали Запорожскую область, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

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В полиции сообщили, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Гуляйполе, Юрковка, Орехов.

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«Поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1787 человек, из них 424 — дети.

https://www.youtube.com/watch?v=2MbrDLC0eBg
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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