Ракетный удар по Запорожской области: два человека погибли, среди раненых — маленький ребенок 5 декабря, 14:36 Частный дом в селе Новософиевка Запорожской области, разрушенный в результате ракетного удара РФ 5 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В понедельник, 5 декабря, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Новософиевка Запорожской области, разрушены несколько жилых домов. Два человека погибли. Трое получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На месте работают спасатели и медики.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье было слышно несколько взрывов. Часть из них — прилеты по пригороду, остальные — работа ПВО.

Видео дня

Днем 5 декабря РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине.