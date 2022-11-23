Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожской области: погиб младенец

23 ноября, 05:35
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Атака оккупантов в Запорожской области (Фото:t.me/starukhofficial)

Атака оккупантов в Запорожской области (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Волнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Ночью русские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец», — написал Старух.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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