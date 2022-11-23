Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожской области: погиб младенец

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Волнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный.

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