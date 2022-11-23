Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожской области: погиб младенец
Атака оккупантов в Запорожской области (Фото:t.me/starukhofficial)
Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Волнянской Запорожской области. В результате атаки погиб новорожденный.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Ночью русские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец», — написал Старух.