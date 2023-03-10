Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры и учебные заведения Запорожья 10 марта, 00:56 Атака по Запорожью 2 марта (Фото:t.me/kurtievofficial)

Россияне снова обстреляли Запорожье. В результате ракетного удара повреждены объекты критической инфраструктуры, часть города осталась без света.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



«В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. Возник пожар. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В постройках вылетели окна», — заявил Куртев.

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По его словам, после обстрела обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие, в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.

В ночь на 9 марта Россия нанесла новый массированный удар по Украине, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Запорожская АЭС была обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время захвата россиянами. Вскоре специалисты Укрэнерго восстановили энергоснабжение станции.