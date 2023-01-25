Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, погибла женщина

25 января, 20:45
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Последствия обстрела Запорожья (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

Последствия обстрела Запорожья (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

В среду, 25 января, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего был разрушен частный дом. Под его завалами погибла женщина.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

Всего вражеская атака разрушила один частный дом, еще в 12-ти выбиты окна, есть повреждения стен и крыш.

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Других подробностей он не раскрыл.

16 января в результате российского ракетного удара по жилому кварталу Запорожью, пострадали девять человек, среди которых двое детей.

https://www.youtube.com/watch?v=X8amkkVB6xQ
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожье Война России против Украины

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