Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, погибла женщина 25 января, 20:45 Последствия обстрела Запорожья (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

В среду, 25 января, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего был разрушен частный дом. Под его завалами погибла женщина.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

Всего вражеская атака разрушила один частный дом, еще в 12-ти выбиты окна, есть повреждения стен и крыш.

Видео дня

Других подробностей он не раскрыл.

16 января в результате российского ракетного удара по жилому кварталу Запорожью, пострадали девять человек, среди которых двое детей.