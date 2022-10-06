Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктуре Запорожья, повреждены жилые дома

6 октября, 05:42
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РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (часть ракеты от предыдущего обстрела города) (Фото:ГСЧС)

РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (часть ракеты от предыдущего обстрела города) (Фото:ГСЧС)

Российские военные утром 6 октября нанесли ракетные удары по Запорожью. Целями врага стали объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушения подверглись жилым домам. Точное количество пострадавших еще не известно.

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На месте происшествий уже работают спасатели.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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