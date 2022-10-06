Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктуре Запорожья, повреждены жилые дома

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

На месте происшествий уже работают спасатели.

В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушения подверглись жилым домам. Точное количество пострадавших еще не известно.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (часть ракеты от предыдущего обстрела города) (Фото:ГСЧС)

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