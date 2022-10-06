Россияне нанесли ракетные удары по инфраструктуре Запорожья, повреждены жилые дома
РФ нанесла ракетные удары по Запорожью (часть ракеты от предыдущего обстрела города) (Фото:ГСЧС)
Российские военные утром 6 октября нанесли ракетные удары по Запорожью. Целями врага стали объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушения подверглись жилым домам. Точное количество пострадавших еще не известно.
На месте происшествий уже работают спасатели.