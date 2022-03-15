Сумская область. Оккупанты обстреляли Великую Писаревку из артиллерии, в Шостке пылает предприятие 15 марта, 02:52 Цей матеріал також доступний українською Обстрел в Великой Писаревке (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты обстреляли Великую Писаревку Сумской области из артиллерии. В Шостке после авиаудара пылает предприятие.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.



В результате вражеских ударов загорелись дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в Великой Писаревке.

«До вечера спасатели тушили пожары в перерывах между артобстрелами. Первые обстрелы были ночью, а днем - продолжились", - отметил он.

По его словам, горел продуктовый завод, магазины, вылетели окна в административных и частных домах.

В Шостке после авиаудара пылает предприятие, потери и повреждения уточняются.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли дома мирных жителей из артиллерии в поселке Низы Сумской области.

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