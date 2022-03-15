Сумская область. Оккупанты обстреляли Великую Писаревку из артиллерии, в Шостке пылает предприятие

15 марта, 02:52
Цей матеріал також доступний українською
Обстрел в Великой Писаревке (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Обстрел в Великой Писаревке (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты обстреляли Великую Писаревку Сумской области из артиллерии. В Шостке после авиаудара пылает предприятие.

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

В результате вражеских ударов загорелись дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры в Великой Писаревке.

Читайте также:

На Сумы со всех сторон едет техника российских оккупантов (Фото:Минобороны РФ) На Сумы со всех сторон едет техника российских оккупантов — ОГА

«До вечера спасатели тушили пожары в перерывах между артобстрелами. Первые обстрелы были ночью, а днем - продолжились", - отметил он.

По его словам, горел продуктовый завод, магазины, вылетели окна в административных и частных домах.

В Шостке после авиаудара пылает предприятие, потери и повреждения уточняются.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли дома мирных жителей из артиллерии в поселке Низы Сумской области.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ