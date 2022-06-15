«Попали по жилым кварталам». Оккупанты обстреляли Ураганами Криворожский район — глава Днепропетровской ОВА 15 июня, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Люди не пострадали, но места обстрелов возле домов усеяны кассетными боеприпасами (Фото:Валентин Резніченко/Telegram)

Войска РФ обстреляли Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области из Ураганов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Нас снова обстреляли. Враг ударил из Ураганов по Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам — повреждены несколько многоэтажек», — пишет он в Telegram.

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По его данным, люди не пострадали, но места обстрелов возле домов усеяны кассетными боеприпасами. Также он добавил, что в Апостолово произошло возгорание в лесополосе.

В ночь на 15 июня российские оккупанты из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Жертвами удара стали четыре человека, еще один был ранен.

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