Оккупанты обстреляли украинских пограничников в Сумской области
Пограничники в Сумской области попали под обстрел оккупантов (Фото:Госпогранслужба)
В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области российские оккупанты обстреляли украинских пограничников.
Как сообщает Генштаб, агрессоры вели огонь из минометов.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.
На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.