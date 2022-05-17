Оккупанты обстреляли украинских пограничников в Сумской области 17 мая, 08:09 Цей матеріал також доступний українською Пограничники в Сумской области попали под обстрел оккупантов (Фото:Госпогранслужба)

В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области российские оккупанты обстреляли украинских пограничников.



Как сообщает Генштаб, агрессоры вели огонь из минометов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

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На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы.



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