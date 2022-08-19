Оккупанты утром ударили по трем районам Харькова: есть пострадавший

19 августа, 07:16
Утром оккупанты снова обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Утром оккупанты снова обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Утром в пятницу, 19 августа, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Под удар попали три района.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский», — написал он.

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В результате обстрела есть попадание в жилое строение. Предварительно, один человек пострадал.

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Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там возник пожар.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью. Всего погибли 17 человек, еще 42 ранены.

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Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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