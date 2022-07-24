«Более 30 прилетов». Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области — глава ОВА

24 июля, 23:30
Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские войска за сутки обстреляли Хотинскую, Буринскую и Белопольскую общины Сумской области. Зафиксировано более 30 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Хотинская община: около 11:00 происходил артиллерийский обстрел с территории РФ — 10 «приходов».

Буринская община: около 17:00 врагом осуществлен обстрел из ствольной артиллерии — 14 «приходов».

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Также россияне били из минометов по Белопольской общине — девять «приходов».

"К счастью, во всех случаях без потерь и разрушений", — подытожил Живицкий.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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