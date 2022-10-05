Из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты обстреляли три общины Днепропетровской области, есть разрушения 5 октября, 08:14 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

В ночь на 5 октября российские войска из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли три общины Никопольского района Днепропетровской области — Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

В Красногригорьевской общине два дома уничтожены, до 20 повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

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В Никополе обстрелом побили базы отдыха.



В Марганецкой общине спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются.



Предварительно люди не пострадали.