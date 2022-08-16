Оккупанты обстреляли трамвайное депо в Харькове 16 августа, 21:01 Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Вечером 16 августа армия РФ обстреляла Салтовский район Харькова. Под удар попали депо и гаражный кооператив.

Огонь по городу оккупанты нанесли по направлению временно оккупированных Липцев Харьковского района, сообщили в областной прокуратуре.

В результате ракетного удара повреждено несколько трамваев в депо. Также произошел пожар в гаражном кооперативе, огонь распространился по площади 100 кв. м.

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В ночь на понедельник, 15 августа, российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.

В ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом.



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