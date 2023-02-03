Россияне обстреляли Торецк, один погибший и шесть пострадавших 3 февраля, 17:54 Последствия обстрела Торецка, 3 февраля (Фото:Донецкая прокуратура)

Российские войска обстреляли центр Торецка в Донецкой области. Один человек погиб, шесть получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Из-за атаки россиян в городе повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие постройки.

Кроме того, 3 февраля оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Кураховка Покровского района, в результате чего ранения получили две женщины и мужчина.

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В настоящее время на местах работают правоохранители и спасатели.