Россияне обстреляли Торецк, один погибший и шесть пострадавших

3 февраля, 17:54
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Последствия обстрела Торецка, 3 февраля (Фото:Донецкая прокуратура)

Последствия обстрела Торецка, 3 февраля (Фото:Донецкая прокуратура)

Российские войска обстреляли центр Торецка в Донецкой области. Один человек погиб, шесть получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Из-за атаки россиян в городе повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие постройки.

Кроме того, 3 февраля оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Кураховка Покровского района, в результате чего ранения получили две женщины и мужчина.

Видео дня

В настоящее время на местах работают правоохранители и спасатели.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Торецк Война России против Украины

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