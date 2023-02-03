Россияне обстреляли Торецк, один погибший и шесть пострадавших
Последствия обстрела Торецка, 3 февраля (Фото:Донецкая прокуратура)
Российские войска обстреляли центр Торецка в Донецкой области. Один человек погиб, шесть получили ранения.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Из-за атаки россиян в городе повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие постройки.
Кроме того, 3 февраля оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Кураховка Покровского района, в результате чего ранения получили две женщины и мужчина.
В настоящее время на местах работают правоохранители и спасатели.