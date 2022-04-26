Зафиксировано 15 прилетов. Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ — ГНСУ 26 апреля, 05:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Вечером 25 апреля оккупанты открыли огонь по Сумской области с территории России.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечено, что со стороны российского поселка Теткино из тяжелого вооружения стреляли в направлении украинского села Ровно в Конотопском районе.



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По данным пограничников, зафиксировано 15 прилетов. Через незначительный промежуток времени на участке границы, недалеко от этой же деревни, раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

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Кроме того, два прилета по тяжелому вооружению прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода Конотопского района.

Сообщается, что бойцы ВСУ слышали 7 выстрелов, скорее всего, из разорвавшихся возле села Гирине Сумского района миномета.

В результате указанных обстрелов пострадавших среди военнослужащих нет.

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