Зафиксировано 15 прилетов. Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ — ГНСУ

26 апреля, 05:28
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Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

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Вечером 25 апреля оккупанты открыли огонь по Сумской области с территории России.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечено, что со стороны российского поселка Теткино из тяжелого вооружения стреляли в направлении украинского села Ровно в Конотопском районе.

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По данным пограничников, зафиксировано 15 прилетов. Через незначительный промежуток времени на участке границы, недалеко от этой же деревни, раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

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Кроме того, два прилета по тяжелому вооружению прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода Конотопского района.

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Сообщается, что бойцы ВСУ слышали 7 выстрелов, скорее всего, из разорвавшихся возле села Гирине Сумского района миномета.

В результате указанных обстрелов пострадавших среди военнослужащих нет.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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