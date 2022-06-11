В Тернопольской области раздались взрывы — ОВА

11 июня, 22:52
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Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил)

Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил)

В субботу вечером, 11 июня, в Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов. Их просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Он также призвал местных жителей не распространять в сети последствия обстрелов.

«Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов», — подчеркнул Труш.

Видео дня

Он добавил, что украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить позже.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Тернопольская область Война России против Украины

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