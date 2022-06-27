Из Курской области. Оккупанты обстреляли ТЦ в Кременчуге дальними бомбардировщиками — командование Воздушных сил

27 июня, 20:13
Самолеты оккупантов вылетели из аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области (Фото:ДСНС України/Telegram)

Самолеты оккупантов вылетели из аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области (Фото:ДСНС України/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли торговый центр Амстор в Кременчуге Полтавской области дальними бомбардировщиками Ту-22 М3. Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3», — говорится в сообщении.

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Командование уточняет, что самолеты оккупантов вылетели из аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

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В результате российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли десять человек, более 40 — пострадали.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Полтавская область Кременчуг Бомбардировщики РФ Амстор

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