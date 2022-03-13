Оккупанты обстреляли Святогорскую Лавру: разбиты все окна, есть раненые

13 марта, 03:10
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Несколько раненых отвезли в госпиталь (Фото:news.church.ua)

Несколько раненых отвезли в госпиталь (Фото:news.church.ua)

В субботу, 12 марта, было обстреляно здание Успенской Святогорской Лавры. От взрывной волны были повреждены помещения Лавры, где проживала братия монастыря и многочисленные беженцы.

Об этом сообщили в УПЦ.

Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени.

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Как отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру.

Несколько раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным оказана помощь в жилье. Погибших нет.

news.church.ua
Фото: news.church.ua

В ночь с 12 на 13 марта все беженцы и братья были эвакуированы в монастырские подвалы.

В настоящее время в Святогорской Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей. В городе Святогорске беженцев и местных жителей около 10000 человек.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Святогорск Война России против Украины

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