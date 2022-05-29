Около 20 взрывов. Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ
Сумскую область обстреляли с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)
Утром 29 мая российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области с территории РФ.
Война России против Украины — главные события 29 мая
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
«Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории России на направлении Бояро-Лежачев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.
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