Оккупанты обстреляли Сумскую область из пулеметов и минометов

27 августа, 12:49
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Обстрел Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Обстрел Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром 27 августа российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Они открывали огонь из пулеметов и минометов. Потерь и разрушений нет.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В полтретьего ночи войска РФ открыли пулеметный огонь по территориям Шалыгинского общества. Они произвели 20 выстрелов.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/Fbe9IQhaNoA

В 07:40 начался минометный обстрел со стороны России по окрестностям Атынского и Белопольского общества. Было зафиксировано около 18 прилетов.

"Потерь и разрушений нет", - написал Живицкий.

25 августа войска РФ выпустили по территории Сумской области более 100 различных боеприпасов. Жертв или пострадавших среди гражданского населения не было.

В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и уничтожено заготовленное сено.

На территории Шосткинского района российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.

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Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

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