Зафиксировано 17 «прилетов». Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов 7 сентября, 23:24 Последствия обстрела Сумской области, 6 сентября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В среду, 7 сентября, оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область. Было зафиксировано 17 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, россияне дважды открывали минометный огонь по территории Эсманской общины.

По словам Живицкого, в результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Видео дня

За прошедшие сутки, 6 сентября, российские войска выпустили более 140 снарядов по области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.