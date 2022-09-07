Зафиксировано 17 «прилетов». Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов

7 сентября, 23:24
Поделиться:
Последствия обстрела Сумской области, 6 сентября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Последствия обстрела Сумской области, 6 сентября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В среду, 7 сентября, оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область. Было зафиксировано 17 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, россияне дважды открывали минометный огонь по территории Эсманской общины.

По словам Живицкого, в результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Видео дня

За прошедшие сутки, 6 сентября, российские войска выпустили более 140 снарядов по области.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X