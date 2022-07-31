Из минометов и артиллерии. Оккупанты обстреляли Сумскую область, горит ферма

31 июля, 11:20
Оккупанты ударили по Миропольской общине, загорелась ферма (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

Оккупанты ударили по Миропольской общине, загорелась ферма (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

В воскресенье утром, 31 июля, российские войска обстреляли Миропольскую общину в Сумской области. Снаряды попали в ферму.

Об этом сообщает в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Около 06:30 россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине. Более 50 прилетов. Вражеские снаряды попали в местную ферму, она загорелась.», - написал Живицкий.

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Он также отметил, что данные по пострадавшим и другим разрушениям уточняются.

Также глава ОВА уточнил информацию о вчерашних обстрелах со стороны России.

«В Середино-Будской общине вчера вечером, до половины девятого, продолжался артобстрел. Почти полсотни прилетов. Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один — погиб», — сообщил Живицкий.

Кроме того, в Белопольской общине почти в девять вечера закончился артобстрел, 13 прилетов. В результате повреждены сети.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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