Оккупанты обстреляли Сумскую область: в одном из поселков сильные разрушения

15 ноября, 13:07
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Российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду в Сумской области (Фото:t.me/s/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду в Сумской области (Фото:t.me/s/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду в Сумской области. Всего зафиксировали 20 взрывов.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в одном из приграничных поселков есть сильные разрушения. Повреждены дома, разбиты авто, разрушены хозяйственные постройки.

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Оккупанты вели огонь из минометов.

«На данный момент известно о двух очень поврежденных домах местных жителей, также гараж, сарай и авто», — написал он, добавив, что среди мирных жителей никто не пострадал.

За сутки 13 ноября российские оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов по приграничной территории Сумской области.

https://www.youtube.com/watch?v=2byQIdU7VyI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины

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