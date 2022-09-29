Оккупанты обстреляли Сумскую область, есть жертва и пострадавшие
Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)
Российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области по артиллерии и минометам. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«За день россияне выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов», — заявил глава ОВА.
По его словам, россияне били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам. Оккупанты нанесли удары по территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.
«В результате одного из обстрелов, три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице», — добавил Живицкий.
Оккупанты обстреливали общины из ствольной артиллерии, минометов и САУ. В результате обстрелов были повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. Также были повреждены 5 жилых домов.
В четверг, 29 сентября, российские войска обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.