Оккупанты за полчаса более 50 раз обстреляли Сумскую область 27 апреля, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты выпустили более 50 снарядов за пол часа (иллюстративное фото) (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Оккупанты обстреляли территорию Эсманской громады в Сумской области. Они выпустили более 50 снарядов за полчаса.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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«Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются», — сказал он.

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