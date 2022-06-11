Оккупанты обстреляли Сумскую область: 10 прилетов, есть погибший

11 июня, 05:28
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Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (6 июня) (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (6 июня) (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В пятницу, 10 июня, российские захватчики открывали огонь по трем громадам Сумской области. Один человек погиб.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

После 10 утра в пятницу по территории Эсманской громады из России враг открыл огонь из минометов. В результате 10 прилетов, разрушений и жертв нет.

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Ближе к 13 часам по территории Краснопольской громады враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений.

« В 17:30 враг открыл минометный огонь, 18 приходов по Великописаревской общине. Разрушений и жертв нет», - сообщил Живицкий.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Артиллерия Сумская область Война России против Украины

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