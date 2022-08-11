Оккупанты выпустили по Сумской области около 200 мин и снарядов за сутки 11 августа, 00:33 Последствия российских ударов по Сумской области (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты в среду, 10 августа, нанесли массированные удары по Сумской области. В результате атак обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



По его словам, в течение дня захватчики выпустили около 200 мин и снарядов, а также использовали стрелковое оружие для обстрелов территории общин: Белопильская, Краснопольская, Новослободская, Сумская, Хотинская.

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«В результате атак временно без газа остались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской громадах. Сейчас большинство проблем устранено», — указал глава области.

Однако, по словам Живицкого, в селе Радьковка Сумской громады повреждены частные дома мирных жителей. Кроме этого, дома гражданских повреждены в Славгороде.

«Уточняется информация относительно убытков фермерских хозяйств. Пострадавших, к счастью, нет», — подытожил глава ОВА.

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