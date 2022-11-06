Оккупанты обстреляли пять пограничных общин в Сумской области, зафиксировано около 100 взрывов

6 ноября, 00:30
Поделиться:
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

За сутки, 5 ноября, враг обстрелял Эсманскую, Краснопольскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую общины Сумской области. Зафиксировано около 100 взрывов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Эсманскую общину россияне обстреляли из минометов. Было 20 взрывов. Последствия обстрела уточняются.

На окраине одного из пограничных сел Краснопольской общины российские военные с беспилотника сбросили два взрывных устройства типа осколочного боеприпаса ВОГ.

Видео дня

После 17:00 другую деревню этой же общины россияне обстреляли из минометов. Зафиксировано семь «прилетов», обошлось без последствий.

Миропольскую общину в течение дня враг обстрелял дважды. Сначала около 14 часов сбросили 10 мин. Около 17.00 россияне выпустили 17 снарядов из самоходной артиллерийской установки.

Из-за обстрелов произошел пожар — загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали.

Читайте также:

Последствия обстрелов российскими войсками Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram) Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП и жилые дома

Середино-будскую общину обстреляли из минометов с территории России. От разрывов 9 мин значительные повреждения получили 4 дома. Разрушена хозяйственная постройка.

Шалыгинская община дважды подверглась обстрелам. Россияне использовали стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных очередей и 10 единичных выстрелов. Без последствий.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X