Оккупанты обстреляли пять пограничных общин в Сумской области, зафиксировано около 100 взрывов 6 ноября, 00:30 Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

За сутки, 5 ноября, враг обстрелял Эсманскую, Краснопольскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую общины Сумской области. Зафиксировано около 100 взрывов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Эсманскую общину россияне обстреляли из минометов. Было 20 взрывов. Последствия обстрела уточняются.

На окраине одного из пограничных сел Краснопольской общины российские военные с беспилотника сбросили два взрывных устройства типа осколочного боеприпаса ВОГ.

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После 17:00 другую деревню этой же общины россияне обстреляли из минометов. Зафиксировано семь «прилетов», обошлось без последствий.

Миропольскую общину в течение дня враг обстрелял дважды. Сначала около 14 часов сбросили 10 мин. Около 17.00 россияне выпустили 17 снарядов из самоходной артиллерийской установки.

Из-за обстрелов произошел пожар — загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали.

Середино-будскую общину обстреляли из минометов с территории России. От разрывов 9 мин значительные повреждения получили 4 дома. Разрушена хозяйственная постройка.

Шалыгинская община дважды подверглась обстрелам. Россияне использовали стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных очередей и 10 единичных выстрелов. Без последствий.