Есть погибший и трое раненных. Оккупанты обстреляли спальные районы Харькова

7 июня, 17:30
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Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:t.me/synegubov)

Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:t.me/synegubov)

Войска РФ обстреляли спальные районы Харькова во вторник, 7 июня. Об этом сообщила советник главы облсовета Наталья Попова в Facebook.

«Российские выродки опять обстреляли спальный р-н Харькова. На сейчас: 3 раненых, 1 погиб», — написала она.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/5164651833617427

Об обстреле также сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Только что был обстрел. Обстрелян один из жилых районов города Харькова. Есть, к сожалению, один человек, который погиб. Пока мы имеем информацию о трех раненых», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

За сутки оккупанты обстреляли Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовской районы Харьковской области.

https://www.youtube.com/embed/BzuATup-SXY
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьков Войска РФ Война в Украине

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