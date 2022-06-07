Есть погибший и трое раненных. Оккупанты обстреляли спальные районы Харькова 7 июня, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:t.me/synegubov)

Войска РФ обстреляли спальные районы Харькова во вторник, 7 июня. Об этом сообщила советник главы облсовета Наталья Попова в Facebook.

«Российские выродки опять обстреляли спальный р-н Харькова. На сейчас: 3 раненых, 1 погиб», — написала она.

Об обстреле также сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Только что был обстрел. Обстрелян один из жилых районов города Харькова. Есть, к сожалению, один человек, который погиб. Пока мы имеем информацию о трех раненых», — сказал он в эфире телемарафона.

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За сутки оккупанты обстреляли Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовской районы Харьковской области.

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