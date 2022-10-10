Оккупанты обстреляли Славянск, есть жертвы 10 октября, 17:07 Последствия обстрела Славянска, 10 октября (Фото:Донецкая областная прокуратура / Facebook)

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате удара погибли четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По информации от следователей, четыре человека погибли, двое получили телесные повреждения разной степени тяжести. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели извлекли тела двух женщин в возрасте 46 и 26 лет и 24-летнего мужчину.

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«12-летнего мальчика, также находившегося в этом доме в момент обстрела, ударной волной вынесло на улицу, что спасло ему жизнь. Сейчас ребенок с переломами ребер находится в больнице», — добавили правоохранители.

Всего было повреждено шесть жилых домов и хозяйственных построек. На месте происшествия продолжаются работы по расчистке завалов.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.