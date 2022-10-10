Оккупанты обстреляли Славянск, есть жертвы
Последствия обстрела Славянска, 10 октября (Фото:Донецкая областная прокуратура / Facebook)
В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате удара погибли четыре человека.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По информации от следователей, четыре человека погибли, двое получили телесные повреждения разной степени тяжести. Из-под завалов одного из разрушенных домов спасатели извлекли тела двух женщин в возрасте 46 и 26 лет и 24-летнего мужчину.
«12-летнего мальчика, также находившегося в этом доме в момент обстрела, ударной волной вынесло на улицу, что спасло ему жизнь. Сейчас ребенок с переломами ребер находится в больнице», — добавили правоохранители.
Всего было повреждено шесть жилых домов и хозяйственных построек. На месте происшествия продолжаются работы по расчистке завалов.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.