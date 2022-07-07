«Бьют, куда видят». Российские войска обстреляли ракетами склад пива в Николаевской области — Ким
Обломки ракеты (Фото:news.pn/via REUTERS)
Российские войска обстреляли ракетами склад пива в Николаевской области, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Сегодня ракеты попали в район берега и в склад пивной продукции. Они по пиву ударили. Они бьют, куда видят», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, за сутки было три обстрела ракетами и 25 из РСЗО.
«Я не считаю, что они стреляют ракетами по ангарам и полям, это слишком дорого. Они просто криворукие и не могут попадать», — сказал он.
Ким заявил, что оккупанты хотят запугать гражданское население.
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