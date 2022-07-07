«Бьют, куда видят». Российские войска обстреляли ракетами склад пива в Николаевской области — Ким

7 июля, 13:50
Обломки ракеты (Фото:news.pn/via REUTERS)

Обломки ракеты (Фото:news.pn/via REUTERS)

Российские войска обстреляли ракетами склад пива в Николаевской области, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня ракеты попали в район берега и в склад пивной продукции. Они по пиву ударили. Они бьют, куда видят», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, за сутки было три обстрела ракетами и 25 из РСЗО.

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«Я не считаю, что они стреляют ракетами по ангарам и полям, это слишком дорого. Они просто криворукие и не могут попадать», — сказал он.

Ким заявил, что оккупанты хотят запугать гражданское население.

https://www.youtube.com/watch?v=GAncJldRG2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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