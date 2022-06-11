Оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами

11 июня, 19:07
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Кассетный боеприпас (Фото:Александр Вилкул)

Кассетный боеприпас (Фото:Александр Вилкул)

Российские войска кассетными снарядами обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Об этом сообщает в Facebook ГСЧС.

«Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал», — говорится в сообщении.

Отмечено, что агрессор ударил по Покровской общине. Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения.

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Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены, пожары в гараже и на сеновале уже потушены.

В огороде спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов.

Люди не пострадали.

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/pfbid0dwt8uyiT2xeyMNHZWnJZPeKAmR21enT3brGwjRpnmgCSPHEozuz3nrT5rFtaxnEZl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Обстрел Днепропетровская область Кассетные бомбы Война России против Украины

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