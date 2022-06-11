Оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами
Кассетный боеприпас (Фото:Александр Вилкул)
Российские войска кассетными снарядами обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Об этом сообщает в Facebook ГСЧС.
«Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал», — говорится в сообщении.
Отмечено, что агрессор ударил по Покровской общине. Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения.
Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены, пожары в гараже и на сеновале уже потушены.
В огороде спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов.
Люди не пострадали.
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