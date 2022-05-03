Оккупанты обстреляли школу в Запорожской области: погибли два человека

3 мая, 12:03
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Жертвами обстрелов оккупантов стали два человека (Фото:Запорожская областная военная администрация)

Жертвами обстрелов оккупантов стали два человека (Фото:Запорожская областная военная администрация)

В Запорожской области российские оккупанты совершили артобстрел поселка Железнодорожное Гуляйпольского района. От полученных осколочных ранений погибли два человека.

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Как сообщили в Запорожской ОВА, в результате обстрела была разрушена школа.

Ракетным обстрелом повреждено здание, крыша и окна.

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Кроме того, также повреждения получили 12 домов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины Нарушение законов и обычаев войны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Школа Запорожская область Война России против Украины

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