Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области, два человека погибли — прокуратура 30 июня, 17:34 Российские ракеты ударили по территории местной школы (Фото:Офіс Генерального прокурора/Facebook)

Российские оккупанты в пятницу, 30 июня, обстреляли школу в Покровском районе Донецкой области. В результате обстрела два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, 30 июня приблизительно в 11:20 оккупационные войска России ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района.

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Российские ракеты ударили по территории местной школы. В ней на момент обстрела находились 12 человек — представители администрации, учителя и технический персонал. В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главная бухгалтер.

Также получили телесные повреждения еще шесть сотрудников — четверо мужчин и две женщины. В настоящее время их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь. На месте обстрела продолжают работать прокуроры, милиционеры и спасатели.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 УК Украины.