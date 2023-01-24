Оккупанты обстреляли школу, роддом и поликлинику в Херсоне 24 января, 22:02 Последствия российского обстрела Херсона, 24 января (Фото:Херсонская ОВА)

Во вторник, 24 января, российские оккупанты обстреляли Херсон. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне нанесли удары по трем гражданским объектам города — школе, роддому и поликлинике.

В роддоме произошло задымление. В момент обстрела пациентов в помещении не было.

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В поликлинике и школе в результате взрыва в здании выбиты окна и двери. Также обломки попали в газовую трубу.

Российские войска за минувшие сутки, 23 января, совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Они били из артиллерии, РСЗО и минометов.

