Оккупанты обстреляли школу, роддом и поликлинику в Херсоне
Последствия российского обстрела Херсона, 24 января (Фото:Херсонская ОВА)
Во вторник, 24 января, российские оккупанты обстреляли Херсон. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Россияне нанесли удары по трем гражданским объектам города — школе, роддому и поликлинике.
В роддоме произошло задымление. В момент обстрела пациентов в помещении не было.
В поликлинике и школе в результате взрыва в здании выбиты окна и двери. Также обломки попали в газовую трубу.
Российские войска за минувшие сутки, 23 января, совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Они били из артиллерии, РСЗО и минометов.