«Русский мир» уничтожает жизнь. Оккупанты обстреляли Северодонецк, горят десять многоэтажек — ОГА 6 апреля, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горят десять многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля.

Видео дня

Также пламенем охвачено сразу десять многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта.

Слушайте подкаст на эту тему

«Русский мир» уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - написал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.