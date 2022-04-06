«Русский мир» уничтожает жизнь. Оккупанты обстреляли Северодонецк, горят десять многоэтажек — ОГА
Оккупанты обстреляли Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горят десять многоэтажек, количество жертв устанавливается.
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Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его словам, артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля.
Также пламенем охвачено сразу десять многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта.
«Русский мир» уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - написал он.
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