Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, местный житель получил тяжелые ранения — ОВА 21 декабря, 21:48 Из-за вражеских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Российские оккупанты обстреляли село в Херсонской области. В результате тяжелые ранения получил 74-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина», — пишет он.

Видео дня

Янушевич добавил, что из-за российских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.

После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город.

Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.