Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, местный житель получил тяжелые ранения — ОВА
Из-за вражеских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости (Фото:Anna Voitenko/Reuters)
Российские оккупанты обстреляли село в Херсонской области. В результате тяжелые ранения получил 74-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
«Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина», — пишет он.
Янушевич добавил, что из-за российских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.
После бегства россиян из Херсона 11 ноября они практически ежедневно обстреливают деоккупированный город.
Утром 17 декабря оккупанты нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. В результате погиб 36-летний мужчина, есть одна пострадавшая.