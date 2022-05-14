Оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами — Госпогранслужба 14 мая, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела оккупантов (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Российские войска вечером 13 мая обстреляли границу Сумской области. Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба.

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«Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали пять разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

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