Оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами — Госпогранслужба
Последствия обстрела оккупантов (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)
Российские войска вечером 13 мая обстреляли границу Сумской области. Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба.
Война России против Украины — главные события 14 мая
«Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали пять разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района», — говорится в сообщении.
Отмечено, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле.
Пострадавших в результате обстрелов нет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.