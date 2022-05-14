Оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами — Госпогранслужба

14 мая, 10:22
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Последствия обстрела оккупантов (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Последствия обстрела оккупантов (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Российские войска вечером 13 мая обстреляли границу Сумской области. Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба.

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«Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали пять разрывов на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/338430341729176
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область Война России против Украины

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